Головбух райдержадміністрації «робила» чиновникам високі пенсії

У Погребищі посадовець собі та іншим державним службовцям видавала неправдиві довідки для перерахунку пенсій. Прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Слідчим відділом прокуратури Вінницької області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України відносно колишнього начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату - головного бухгалтера Погребищенської райдержадміністрації, яка, в порушення порядку і умов перерахунку пенсій державним службовцям, упродовж квітня-червня 2006 р. та квітня-жовтня 2007 р. склала та видала колишнім працівникам адміністрації довідки про розмір заробітної плати для перерахунку пенсій, в яких незаконно завищила розміри надбавок, премій та окладів.

У результаті цього Пенсійним фондом зайво виплачено 370 тисяч гривень.

Крім того, посадовець, з метою привласнення коштів, склала та видала й собі довідку, в якій завищила розміри премій та надбавок. Як наслідок, їй зайво виплачено Пенсійним фондом 12,5 тисяч гривень.



