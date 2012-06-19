Вінницькі шахісти у Вапнярці виграли Кубок області

У Вапнярці (Томашпольський район) пройшов особисто-командний Кубок області з шахів серед юнаків. На старт вийшло близько півсотні спортсменів з Вінниці, Вапнярки, Томашполя, Жмеринки, Тульчина і навіть … Москви (дитина приїхала на канікули до бабці).

Серед гостей з міста над Бугом було багато іменитих спортсменів: призерка чемпіонату Європи Надія Шпанко, чемпіонка України Ірина Іщенко, призери всеукраїнських і міжнародних змагань Влад Лукіянчук і Женя Шафір.

ульчинці, які традиційно дають бій Вінниці на обласному рівні, розраховували на успіх у найстаршій категорії (до 18 років), де їх представляли кілька кандидатів у майстри спорту. Але тут недосяжним був 16-річний вінницький кандидат у майстри Андрій Міхасішин, вихованець шахового клубу «Романтик», який за 7 турів втратив лише пів-очки. У середній групі (до 14 років) переміг Влад Лукіянчук, у молодшій (до 10 років) – дещо несподівано першим став вінничанин Максим Кісь, який залишив позаду Шпанко і Шафіра.

По три призери змагань у кожній віковій категорії отримали цінні призи від організаторів. Також відзначили найкращих юних шахістів Вапнярки, які поки що не можуть на-рівних змагатися з провідними гравцями області.

Окрім шахових баталій, в рамках фестивалю відбувся і футбольний матч на великому полі. Збірній Вінниці (її делегація була найбільшою) протистояла збірна усіх інших команд. І знову тут сильнішими були представники міста над Бугом – 5:2 на їхню користь.