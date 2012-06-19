Пенсіонера обікрали, скориставшись спекою

18 червня до Барського райвідділу міліції з заявою звернувся 74-річний житель с. Лука Барська.

Дідусь поскаржився, що односельчанин вночі вкрав у нього 2500 гривень.

Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, злодію полегшило справу те, що двері будинку(ймовірно, через спеку) дідусь на ніч не зачинив.

Працівники міліції затримали 46-річного місцевого жителя.

Крадене вилучено та повернуто власнику.

У даному правопорушенні вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (крадіжка).