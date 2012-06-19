Пенсіонера обікрали, скориставшись спекою
14:31, 19 червня 2012Вінниця
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Залишив відчинені двері
18 червня до Барського райвідділу міліції з заявою звернувся 74-річний житель с. Лука Барська.
Дідусь поскаржився, що односельчанин вночі вкрав у нього 2500 гривень.
Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, злодію полегшило справу те, що двері будинку(ймовірно, через спеку) дідусь на ніч не зачинив.
Працівники міліції затримали 46-річного місцевого жителя.
Крадене вилучено та повернуто власнику.
У даному правопорушенні вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (крадіжка).
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