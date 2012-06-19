Бібліотеки в глибинці забезпечать читачів безкоштовним Інтернетом

22 бібліотеки з п'яти районів Вінниччини влітку отримають комп'ютерну техніку від Програми «Бібліоміст» і зможуть безкоштовно надавати користувачам інтернет-послуги.

Про це повідомила радіокомпанія «Місто над Бугом» з посиланням на представника програми «Бібліоміст» у Вінницькій області Оксану Бондар.

Зокрема, йдеться про бібліотеки Теплицького, Липовецького, Калинівського, Літинського і Ямпільського районів, які пройшли конкурсний відбір і до осені цього року будуть модернізовані.

В рамках програми «Бібліоміст» корпорація Microsoft безкоштовно передає публічним бібліотекам України програмне забезпечення на близько 9 мільйонів доларів США.

На Вінниччині комп'ютерну техніку вже отримали 63 бібліотеки. З них – чотири у Вінниці, решта - сільські.