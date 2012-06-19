Є 14 дозволів на будівництво шкіл та торгівельно-розважальних центрів

3461 об'єкт ввела в експлуатацію минулого року інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області. Майже половина з них – легалізовані самовільні споруди, повідомляє радіо «Місто над Бугом».

- Головне порушення, якого припускаються забудовники-суб'єкти господарювання, - початок будівництва без отримання відповідного дозволу, - повідомив перший заступник начальника інспекції Леонід Гужва. - Причиною цього є, зокрема, надто довга процедура виділення земельної ділянки під будівництво, яка триває від шести місяців до трьох років. Тому люди просто починають будуватися.

Кількість об'єктів, які інспекція ДАБК прийняла минулого року в експлуатацію, становить майже 3500.

- Найбільше за останні чотири роки об'єктів було введено в експлуатацію у 2008 році - 3 814, - говорить Леонід Гужва. - У кризовому 2009 році ця цифра становила майже втричі менше – 1492, у 2010 – 2874.

Цього року інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області видала 1128 дозволів на початок будівництва. З них лише 14 – на будівництво об'єктів шкіл та великих торгово-офісні центри.



