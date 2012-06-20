З двох чоловіків, які били міліціонера, один був на іспитовому терміні
Обох засудили
Вироком Ленінського районного суду Вінниці за опір співробітнику правоохоронного органу та умисне заподіяння йому тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов’язків засуджено двох вінничан.
Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.
За даними міліції, 29 вересня 2010 року двоє чоловіків в стані алкогольного сп'яніння зайшли в піцерію, що розташована в одному з торгівельних центрів Вінниці. Чоловіки поводили себе зухвало, тому співробітники закладу викликали охорону. На місце події прибули співробітники УДСО. Один з них зробив чоловікам зауваження і попросив покинути заклад. За це нетверезі чоловіки почали наносити йому удари по голові.
Чоловіки були відразу затримані, а співробітник служби охорони з тілесними ушкодженнями був госпіталізований до нейрохірургічного відділення міської клінічної лікарні. У нього лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Ленінський районний суд Вінниці засудив зловмисників до трьох років позбавлення волі. При цьому до одного із засуджених суд застосував іспитовий термін три роки. Другий з чоловіків у 2007 році був засуджений за розбій та перебував на іспитовому терміні. За сукупністю вироків із врахуванням не відбутої частини попереднього покарання чоловік отримав п’ять років та три місяці позбавлення волі.