Трамвай на вокзал ходитиме через проспект Коцюбинського

Від Будинку офіцерів до залізничного вокзалу скоро побудують пряму трамвайну гілку – по проспекту Коцюбинського, повідомляє видання RIA.

Журналістам газети цю інформацію анонімно підтвердили чиновники Вінницької міської ради.

Що ж до міського голови Володимира Гройсмана, то він обмежився тільки наступним: «Ми розглядаємо як мінімум чотири варіанти розвитку трамвайного руху в місті. Коли буде прийняте рішення щодо розвитку електротранспорту – ми про це повідомимо. Сьогодні ж ми максимально вивчаємо можливості і будуємо перспективний план своїх дій щодо будівництва нових трамвайних колій. Ми будемо розвивати трамвайний рух в місті, але коли, скільки це буде коштувати та скільки займе часу – я поки що не готовий сказати».

Інформацію щодо ймовірного фінансування будівництва нової гілки трамвайної колії Фондом Порошенка, яка жваво обговорюється на тематичних форумах, виданню підтвердив директор Вінницької кондитерської фабрики ROSHEN Олександр Білик: «Це буде спільний проект Фонду Петра Порошенка, компанії ROSHEN та безпосередньо Трамвайно-тролейбусного управління. Місто вже готує проектну документацію. Ми ставимо питання про те, щоб у цьому році розпочати і зробити основні роботи».

Як виглядатиме колія та скільки коштуватиме наразі невідомо. За приблизними оцінками фахівців,на її спорудження може знадобитися 30 млн. гривень.

Проект майбутньої колії ще не затверджений, - ймовірно, колії розташують обабіч дороги, або прокладуть в центрі, розділивши сквериком, або зеленою зоною.

До 1977 року трамваї ходили по проспекту Коцюбинського. Тут також була алея, як на вул. 50-річчя Перемоги. Згодом колію демонтували, а замість алеї проклали асфальт.