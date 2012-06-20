233 тисячі гривень податків спустив на себе любого

Прокурором м. Вінниці порушено кримінальну відносно генерального директора ТОВ - ВП "Вінницяспецпостач" за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Посадовець, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, без погодження з ДПІ у м. Вінниці, упродовж вересня-жовтня 2011 року зняв із розрахункового рахунку підприємства майже 233 тисячі гривень, які використав на особисті потреби, хоча мав податковий борг у сумі близько 415 тисяч гривень.