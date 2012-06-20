П’яний звалився з перил торговельно-розважального центру

Минулої ночі в одному з торговельно-розважальних центрів Вінниці 26-річний мешканець Стрижавки, будучи напідпитку, катався перилами і впав з другого поверху.

Як повідомили у прес-службі ТУ МНС в області, о 3-й годині ночі потерпілого було доставлено до міської лікарні швидкої допомоги, де медики констатували в нього черепно-мозкову травму.

Нині він знаходиться в реанімаційному відділенні в стані середньої важкості.