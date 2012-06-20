Кожний двадцятий вінничанин перестав їздити

За січень – травень 2012р. пасажирським транспортом у Вінницькій області перевезено 106,3 млн. пасажирів, що на 1,6% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Пасажирську роботу виконано в обсязі 3262,2 млн. пас. км, що на 0,7% менше, ніж за січень – травень минулого року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Залізничним транспортом за січень – травень 2012р. відправлено 11,9 млн. пасажирів, що менше, ніж за відповідний період минулого року на 6,4%. Пасажирооборот зменшився на 0,7% і становив 2410,9 млн. пас. км.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 39,0 млн. пасажирів, що на 5,1% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні – травні 2011р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися проти січня – травня минулого року на 1,6%.