Оформіть свій балкон за 170 грн до Нового року

До 31 грудня 2012 року власники самобудов, зведених до 31 грудня 2009 року, мають можливість легалізувати їх, сплативши мінімальний штраф у розмірі 170 гривень. Про це повідомляє радіо "Місто над Бугом".

- Якщо об'єкт побудовано після 2009 року, сума штрафу збільшиться, крім того, для легалізації самобуду власник повинен буде замовити проектно-кошторисну документацію на нього, - говорить перший заступник начальника інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області Леонід Гужва. - Розмір штрафу для громадян в залежності від складності складає від 170 грн до 28900 грн. Крім того за новиим правилами зрівняно у відповдільності юридичні і фізичні особи і розширено перелік порушень, за які накладають штраф за порушення у сфері містобудування. Для юридичних осіб він складає від 10730 до 965 700 грн.

Дані положення передбачені законом «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», нова редакція якого набула чинності 19 січня 2012 року.