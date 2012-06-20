Вінницький олієжиркомбінат отримав перші 385 тис доларів

13 червня Вінницький олійножировий комбінат отримав від Промінвестбанк 385 тис. доларів у рамках непоновлюваної кредитної лінію з лімітом 28 млн доларів. Про це повідомило підприємство. Кредит надано для фінансування будівництва маслоекстракційного заводу.

Відсотки за користування кредитом нараховуються виходячи із встановленої договором процентної ставки в розмірі +9,5% річних.

2011 рік Вінницький масложировий комбінат закінчив з чистим прибутком 0384000 гривень, вироблена 124,291 тис. тонн олії, що на 29,62% більше, ніж в 2010-му.

Виробничі потужності комбінату дозволяють переробляти до 500 тонн олійних культур в добу.

Вінницький МЖК входить до складу промислової групи «Віолія» (Вінниця), яка створена в 2006 році на основі агропромислового підрозділу компанії «КМТ».