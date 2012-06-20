Ізраїльський міністр відкриє клініку у Вінниці

Міністр іноземних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман у липні відкриє медичний діагностичний центр у Вінниці. П'ятий за рахунком офіційний візит міністра в Україну заплановано на 12-14 липня, повідомляє сайт zotov-news.

Ізраїльський гість проведе переговори з міністром економічного розвитку і торгівлі України Петром Порошенко. Вони разом приїдуть з Києва до Вінниці. Тут урочисто відкриють сучасний діагностичний центр. Він саме зараз зводиться ізраїльськими фахівцями на кошти Ізраїльського центру міждународного співробіництва МАШАВ та Фонду Петра Порошенко.

Українські дипломатичні джерела відзначають, що особлива роль в просуванні цього проекту належала послу Ізраїлю Реувену Дінелю.

Міністра закордонних справ буде супроводжувати делегація у складі десяти осіб. Серед них - директор департаменту Центральної Європи і Євразії Міністерства закордонних справ Ізраїлю Анна Азарі.