Юні вінницькі хокеїсти змагатимуться у Відні на ЧЄ

Юнацька збірна України з хокею на траві під керівництвом вінницького тренера Василя Пивнюка 5 липня стартує на чемпіонаті Європи серед юнаків віком до 16 років. Та ще й у головному дивізіоні «А» (є також нижчі рівнем дивізіони «B», «C» і «D»)!

Такого ніколи не вдавалося досягти нашій чоловічій збірній. До речі, у дорослому чемпіонаті України грає, набуваючи досвіду, команда СДЮШОР «Олімпія», у складі якої виступає частина гравців юнацької збірної України.

– Чемпіонат Європи пройде у столиці Австрії Відні, – каже Василь Пивнюк. – Там наш вид спорту має значну популярність. У Відні гратимуть збірні 8 країн. Вони розподілені на 2 групи. Перша: Україна, Нідерланди, Австрія, Росія. Друга: Ірландія, Бельгія, Білорусь, Іспанія. У групах пройде по 3 гри. Далі почнуться ігри між кращими командами груп і збірними, що посіли у групах другі місця.

До юнацької збірної України увійшли 3 юних хокеїсти з Житомирської області, по 2 гравці з Дніпропетровської області, Калинівки і Тростянця. Решта – з вінницької СДЮШОР «Олімпія».