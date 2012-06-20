Завтра повертається 100 вінничан з Чорногорії

Перший літак чартерного авіарейсу з Чорногорії прибуває до Вінниці 21 червня о 14.30. Ним у місто повернуться 100 туристів, які протягом десяти днів відпочивали у цій балканській країні.

- Разом із перельотом в обидві сторони відпочинок обійшовся їм у 399 євро. З них дорога – 300 євро,- повідомив директор комунального підприємтьсва "Аеропорт «Вінниця» Ярослав Мазурець. - Цього ж дня, о 15.30 до Чорногорії вирушить наступна група відпочиваючих – вже понад 100 людей. Вартість перельоту залишається незмінною.

У вартість відпочинку - 399 євро - входить переліт, трансфер до готелів, проживання у 3-4-зіркових віллах або апартаментах у Будві чи Бечічах. Харчування - за власний рахунок.

- Проблем з харчування немає, - говорить Ірина Костенко, яка відпочивала у Будві, - їдальні, кафе на кожному кроці. Пообідати можна за 4 євро. Багато супермаркетв, де можна купити готву кулінарію.Ана пляжі продають по 1-1,5євро смачні балканські страви.

Планується, що чартерні перельоти з Вінниці до Чорногорії триватимуть до середини вересня із періодичністю 10-11 днів. Придбати путівки можна у будь-якому турагентстві Вінниці.