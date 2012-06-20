На будівництво у "пироговку" запрошують 1527 працівників

Перший заступник голови облдержадміністрації Іван Мовчан вимагає щоденного звіту про хід виконання робіт на будівництві хірургічного корпусу лікарні ім. Пирогова. Про це він заявив на черговій робочій нараді, яка відбулась 18 червня на території об’єкту будівництва, повідомляє Управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

- Плануємо завершити будівництво до 1 листопада 2012 року, - говорить начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Руслан Слюсаренко. - У вересні місяці планується залучити 527 працівників, в жовтні – понад тисячу робітників

- Завершення будівництва хірургічного комплексу є принциповим питанням для області, - наголосив Іван Мовчан. - Необхідно вжити усіх заходів, аби роботи виконувались відповідно до запланованого графіку.

Він також акцентував увагу на тому, що «левову частину» будівельно-монтажних робіт необхідно виконати у липні-серпні. Бо якщо цей час буде втрачено, то своєчасне завершення будівництва буде нереальним.

Тому було внесено пропозицію про щоденну звітність першому заступнику голови облдержадміністрації про хід виконання робіт на об’єкті.