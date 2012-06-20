Двічі на місяць хворих дітей лікуватимуть казкою

Як лікувати казкою та мистецтвом продемонструє громадська організація «Акорд». Адже саме вони отримали перемогу в конкурсі-гранті «Веселий лікар», оголошеному Благодійним Фондом «Подільська громада», за фінансової підтримки ТОВ «Сперко Україна». Про це повідомляє сайт Благодійного фонду «Подільська громада».

Перебування дітей в лікарні супроводжується не лише фізичним болем та неприємними медичними процедурами, а й зростанням внутрішньої напруги, тривоги та невпевненості. Надання посильної психологічної допомоги в адаптованій для дітей формі арт-терапії та казкотерапії допоможе знизити тривожність, гармонізувати емоційний стан та активізувати психічні та фізичні сили організму, що сприятиме швидшому одужанню дітей.

Проект «У гості до казки» молодіжної організації «Акорд» передбачає проведення регулярних акцій (двічі на місяць) протягом 2012 року у медичних закладах м. Вінниці. З метою психологічної реабілітації та корекції емоційного стану, з дітьми та підлітками, які перебувають на лікуванні, будуть використані інноваційні психолого-педагогічні технології розвитку особистості, зокрема – арт-терапії та казкотерапії. Саме використання таких технологій, передбачає корекцію емоційного та психічного стану дітей, пробудження віри у власні сили та можливості у подоланні хвороби та інших життєвих труднощів, пошук та активізації внутрішніх особистісних ресурсів та корекцію певних якісних характеристик чи поведінкових проявів дітей (агресивність, задерикуватість, забіякуватість, вередування, жадібність, нетерпимість до іншого тощо).

Маємо надію, що проект «У гості до казки» молодіжної громадської організації «Акорд» допоможе не лише весело, але й корисно провести час, і дітки, які знаходяться на лікуванні надовго забудуть про лікарняні ліжечка та біль.