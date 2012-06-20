Калинівська міськрада єдина ухвалила звернення на захист мови

Сьогодні у Калинівці з ініціативи фракції Всеукраїнського об'єднання "Свобода" було скликано позачергову сесію міської ради, на якій депутати ухвалили звернення на захист української мови, в якому засуджується мовний законопроект Ківалова-Коліснічєнка.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної організації ВО «Свобода».

У зверненні депутати вимагають від Верховної Ради не допустити ухвалення русифікаторського законопроекту як такого, що суперечить Конституції України та несумісного з основами суверенітету держави.

Засідання сесії пройшло під акомпанемент пікету опозиційних сил, які лобіювали ухвалення звернення.

На сесії голова Калинівської міської організації ВО "Свобода", депутат міської ради закликав депутатів підтримати проект звернення до Верховної Ради на захист української мови, а також засудити українофобські дії Партії регіонів, що посилюють русифікацію і розколюють українську державу. Костянтин Васюк сказав: "Наш національний обов'язок як депутатів – висловити рішучий протест з приводу антиукраїнського мовного законопроекту Ківалова-Калєснічєнка, який пропонується ухвалити Верховній Раді. Ми повинні стати на захист рідної мови, з метою її збереження і подальшого розвитку як єдиної державної мови в Україні".

За пропонований свободівцем Костянтином Васюком проект звернення проголосували 25 присутніх депутатів. Утримались регіонали – керівник фракції ПР Р.Богатирьов та В.Кулаков.

В ухваленому зверненні, зокрема, йдеться: "Вважаємо такі законодавчі ініціативи відповідних суб'єктів очевидним наступом на розвиток, застосування та поглиблення відтворення української мови як єдиної державної та спробою грубого порушення вимог статті 10 Конституції України щодо забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України".

Калинівська міськрада перша і поки що єдина з місцевих органів самоврядування Вінниччини ухвалила рішення на захист української мови.