Трахтенберг вважає, що його зняли через попередника

Колишній мер Жмеринки Зіновій Трахтенберг, повноваження якого достроколво прининили 25 з 34 депутатів Жмеринської міської ради вважає, що його зняли через бажання колишнього мера Жмеринки йти до Вреховної Ради по Жмеринському виборчому округу. Про це він заявив у інтерв’ю газеті «33-й канал».

- Причиною цього перевороту є, безумовно, майбутні вибори до Верховної Ради. І це не секрет, що багатьом із цих місцевих «діячів» не подобається моя чесна нейтральна позиція напередодні парламентських перегонів, - каже Зіновій Володимирович. - І ні для кого не новина, що один колишній мер Жмеринки хоче балотуватись тут до Верховної Ради і шукає всілякої підтримки у влади. Можливо, саме це стало головною причиною “наїзду” на мене... Кажуть, що я йому заважав і в такий спосіб під цього кандидата розчищають Жмеринку.

Зіновій Трахтенберг досі не отримав рішення сесії на руки.

- Причин для мого зняття згідно Закону про місцеве самоврядування та розділу про міського голову» немає. Поки що рішення цієї “переворотної” сесії на руки я ще не отримав. Як тільки отримаю - одразу звернусь до суду.

Нагадаємо, що 15 травня 2011року, Зіновій Трахтенберг виграв вибори на посаду міського голови Жмеринки набравши 44,17% голосів виборців. На другому місці був депутат облради від Партії регіонів Ростислав Боровський - головний лікар Жмеринської центральної районної лікарні, який набрав 25,56%.