У Вінниці біля педуніверситету збудували власний Біг-Бен

На території Вінницького педагогічного університету з’явився свій Біг-Бен – зменшена копія відомої пам’ятки архітектури Британської столиці, - повідомляє «Моя Вінниця».

Ідея створення оригінального годинника належить ректорові університету Олександрові Шестопалюку. Над виготовленням п’ятиметрової споруди майстри працювали майже півтора місяці.

Автор проекту, доцент кафедри технологічної освіти Віталій Бойчук зазначає, що конструкцію складали у навчальній майстерні ВНЗ власними зусиллями. Саме тут було проведено розрахунки, створено ескіз, відпрацьовано технологію зварювання елементів. Для зовнішнього оздоблення взяли пластик, який застосовують у зовнішній рекламі.

Вінницький Біг-Бен є абсолютною копією лондонського, адже бралися за основу реальні розміри, що пропорційно зменшувалися, ідентичними є колір, архітектурні елементи та звукове оформлення.

Зокрема, за допомогою аудіотехніки відтворюється мелодія, яка лунає у відповідний час в столиці Туманного Альбіону, можна програмувати й інші музичні твори, а також під’єднувати мікрофон і вести пряму трансляцію на університетський майдан під час різноманітних урочистостей.

Усі чотири годинники, які розташовані на вежі, синхронно показують точний час. Увечері конструкція освітлюється прожекторами, що створює неповторний ефект.

Найближчим часом європейського духу на території педуніверситету додасть копія всесвітньовідомої візитівки Франції – Ейфелевої вежі.