Тенісні змагання у парку виграв віце-чемпіон Ялти

Біля входу до Центральний парку культури і відпочинку пройшли юнацькі змагання з настільного тенісу, присвячені Дню молоді.Столи встановили просто неба.

Окремо визначали кращих серед представників двох вікових категорій: 7–12 і 13–16 років.

Абсолютним переможцем турніру став 10-річний Антон Лимонов. Високі результати також показали 7-річний Дмитро Пустовіт, 15-річний Дмитро Поліщук і 13-річний Ілля Вернигора. Всі вони – вихованці ДЮСШ «Ніка».

Чотири аматори, які не займаються у спортшколі, але вирішили записатися у парковий турнір, не спромоглись скласти конкуренцію "юним профі".

– Антон Лимонов є переможцем і призером низки міжнародних і всеукраїнських змагань, одним з найсильніших тенісистів Україні у своїй віковій категорії, – сказала тренер з настільного тенісу ДЮСШ "Ніка" Ірина Новінська. – До речі, нещодавно він вдало виступив на змаганнях "Прудкий м’яч" у Ялті, де посів друге місце. Лимонов має перший дорослий розряд з тенісу і наближається до виконання нормативу кандидату у майстри спорту України.

Настільним тенісом у Вінниці діти можуть займатися безкоштовно. Тренування проходять у ДЮСШ "Інтеграл" (на базі кооперативного інституту) і у ДЮСШ"Ніка" (зал по вул. Стеценко,5). Набір починається у вересні.