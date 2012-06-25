Десять родин вінничан отримали Сертифікати Пам'яті

10 сімей з Вінницької області і 12 сімей з Київської отримали Сертифікати Пам'яті з уточненням місця поховання, фотографією могили і картою місцевості, де поховані їхні родичі, які загинули під час Великої Вітчизняної війни і вважалися до цього часу «невідомими солдатами», - повідомляє 0432.in.ua .

Всього в рамках проекту «Повернуті імена», проведеного Українською Спілкою ветеранів Афганістану, ідентифіковано 600 могил наших співвітчизників знайдено 80 сімей по всій Україні.

Щоб ідентифікувати могили з написом «невідомий солдат» науково-пошукова група обробила масив архівних документів: розсекречені оперативні повідомлення про людські втрати, складені в 1944 років; протоколи ексгумації та перепохованні 1945-1947гг. загиблих і померлих від ран бійців Червоної (Радянської Армії); інформацію, яка зберігається в архівах Червоного Хреста та ін.

Сертифікати були вручені символічно 22 і 23 червня, в річницю початку Великої Вітчизняної війни.

Крім того, родичам передали саркофаг з останками гвардії рядового Дзахоєва Маірбека Миколайовича, загиблого восени 1943 р. під час звільнення Кіровоградщини, а Вінницького обласного клінічного госпіталю від УСВА була вручена допомогу на придбання обладнання для харчоблоку.

«Проект «Повернуті імена» називається народним тому, що вся робота проводиться силами тільки активних членів громадської організації УСВА, ніякої підтримки проекту, ні фінансової, організаційної з боку держави не здійснюється», - підкреслив Глава УСВА Сергій Червонописький.

