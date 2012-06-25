Ахметов напускає диму вдвічі більше всієї вінницької промисловості

Сучасний стан атмосферного повітря у Вінницькій області характеризується, як відносно стабільний. Протягом 2011 року в довкілля області від стаціонарних джерел забруднення потрапило 87,3 тис. т забруднюючих речовин, що на 15,7 тис. т або на 15,2% менше порівняно з 2010 роком.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Значна питома вага – 67,9% або 59,3 тис. т викидів забруднюючих речовин припадає на м. Ладижин. Крім того, високий відсоток у розподілі викидів щодо загального їх обсягу припадає на місто Вінницю (4,8%), а також на Барський (2,8%), Липовецький (2,3%), Гайсинський (2,0%), Калинівський (1,9%), Томашпільський, Тростянецький та Жмеринський (по 1,7%) райони.

Кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний кілометр території по області протягом 2011 року склала 3,3 т. Найвища щільність викидів забруднюючих речовин в розрахунку на квадратний кілометр припадає на м. Ладижин – 667 т, а також на міста Козятин – 123 т, Жмеринку – 81 т, Вінницю – 60 т, Могилів-Подільський – 26 т та Хмільник – 5 т.

На душу населення в середньому по області припадає по 53 кг викинутих у повітря забруднюючих речовин.

Основними забруднювачами повітря в області залишаються підприємства енергетичної промисловості, переробної промисловості та транспорту.

Потужним забруднювачем довкілля в області є транспорт. Протягом 2011 року викиди забруднюючих речовин від транспорту склали 83 тис. т, що майже на 1% більше, ніж у 2010 році.

Значна питома вага 88% (73 тис. т) викидів шкідливих речовин припадає на автотранспорт. Найбільша частка 76% (55 тис. т) викидів забруднюючих речовин припадає на автотранспорт, який працює на бензині. Від автомобілів, що використовують дизельне паливо, потрапило в атмосферу 12 тис. т, стиснений та зріджений газ – 6 тис. т.

Основними токсичними компонентами, якими забруднюється повітря області від автотранспорту, є оксид вуглецю – 60 тис. т або 73%, оксиди азоту – 11 тис. т (13%), не метанові леткі органічні сполуки – 9 тис. т (11%).

Висока концентрація транспортних засобів має вирішальний вплив на стан довкілля у містах області. Обсяг викидів забруднюючих речовин від автотранспорту в цілому по області у розрахунку на душу населення становить 50,5 кг та щільність викидів у розрахунку на квадратний кілометр території – 3,1 т, тоді як по містах обласного підпорядкування ці показники значно більші і складають відповідно: по Вінниці – 45 кг та 241 т; Жмеринці – 71 кг та 139 т; Козятині – 67 кг та 141 т; Ладижині – 43 кг та 12 т; Могилів-Подільському – 44 кг та 65 т; Хмільнику – 41 кг та 55 т.

Залишається високим 73% (53 тис. т) обсяг викидів забруднювальних речовин від автомобілів, що перебувають у приватній власності.

Протягом 2011 року на підприємствах області утворилось 2490,6 тис. т відходів I–IV класів небезпеки, в тому числі І–ІІІ класів небезпеки – 591,6 т. Із загальної кількості (враховуючи 26371,1 тис. т відходів I–IV класів небезпеки, які зберігалися на підприємствах станом на 01.01.2011 року) спалено 35,5 тис. т, перероблено 353,1 тис. т та передано іншим підприємствам 1900,3 тис. т. Наявність відходів у сховищах організованого складування на 01.01.2012р. склала 26752,7 тис. т, з них 26752,3 тис. т – це відходи ІV класу небезпеки, 223,5 т – III класу небезпеки, 131,3 т – II класу небезпеки та 16,9 т – I класу небезпеки.

Найбільше відходів I–ІV класів небезпеки утворилося у м. Ладижині – 15,7% до загальної кількості, а також у Гайсинському – 14,1%, Хмільницькому – 13,9% та Крижопільському – 11,6% районах.

Подолання екологічних негараздів вимагає багато років праці і великих коштів. Саме для отримання цих коштів впроваджено економічний механізм природокористування. Зокрема, протягом 2011 року підприємствами області всіх галузей було сплачено 37,2 млн. грн екологічних зборів за забруднення навколишнього середовища, що становить 96% від пред’явлених (нарахованих) зборів. Крім того, було сплачено майже 55,2 тис.грн штрафів за адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів.

У 2011р. 160 підприємств мали поточні витрати на охорону навколишнього середовища. Майже повністю (98,4%) ці витрати були здійснені за рахунок власних коштів підприємств.

Загалом по всіх джерелах надходження коштів на охорону та раціональне використання природних ресурсів в області протягом року витрачено 101,5 млн. грн. Значна питома вага (55,5% або 56,3 млн. грн.) коштів затрачена на очищення зворотних вод, на використання, зберігання та знешкодження відходів виробництва і побутових відходів – 23,4 млн. грн., охорону атмосферного повітря – 11,3 млн. грн., захист і реабілітацію ґрунту, підземних та поверхневих вод – 8,3 млн. грн., збереження біорізноманіття і середовища існування – 1,3 млн. грн. Крім того, оплата послуг природоохоронного призначення склала 20,5 млн. грн.

Протягом 2011р. капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища склали 62,0 млн. грн., в тому числі на капітальний ремонт основних природоохоронних фондів витрачено 16,7 млн. грн. В значній мірі (63,7%) капітальні інвестиції фінансувалися з власних коштів підприємств.