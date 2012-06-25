Через проблеми з водою життя пацієнтів на гемодіалізі було під загрозою

Завдяки злагодженим діям керівництва Немирівської РДА та служби цивільного захисту Немирівського району МНС України вдалося уникнути ускладнень в роботі нового відділення гемодіалізу ЦРЛ (штучної вентиляції нирки), - повідомляє сайт Немирівської РДА.



Минулої п’ятниці восьмій ранку через вихід з ладу одного із насосів міської свердловини припинилося постачання води з міської мережі в Немирівську районну лікарню, а саме, у відділення гемодіалізу. Це створило серйозну загрозу життю та здоров’ю людей, які у відповідності до певного графіку з різних районів приїздять для проведення даної процедури. Перенаправити їх в аналогічного відділення у Вінниці було практично неможливим, так як через щільний графік роботи вкрай рідко знаходяться вільні місця.



Тому було прийнято рішення залучити техніку та особовий склад пожежної частини № 13 м. Немирів для підвозу необхідної кількості води.

За одну годину відділення використовує близько 900 літрів води, отож протягом робочого часу відділення немирівські рятувальники забезпечували його стабільну роботу, а тим часом ремонтна бригада комбінату комунальних підприємств проводила термінову заміну насоса свердловини. Повноцінне відновлення водопостачання відбулось о 16 годині.

