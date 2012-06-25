Гриценковим хлопцям округів на Вінниччині ще не наділили

Переговори про висунення кандидатів у мажоритарних окургах Вінниччини від «Громадянської позиції», яка долучилася до Об’єднаної опозиції «За Батьківщину», наразі не ведуться.

Про це «20 хвилинам» повідомила голова Вінницької обласної організації партії «Батьківщина» та виборчого штабу Об’єднаної опозиції Людмила Щербаківська.

- Із задоволенням будемо домовлятися про спільні дії на Вінниччині, але поки що нема нічого конктетногор. Якщо партійці Анатолія Гриценка пропонуватимуть достойні кандидатури, які мають реальні шанси на перемогу у мажоритарних округах, то об’єднана опозиція їх підтримає, але пропозицій поки не надходило, – сказала Людмила Щербаківська.