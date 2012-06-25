Бершадські чоловіки зібралися запрягтися в автомобіль

7 липня у Бершаді на стадіоні "Колос", або в спортзалі будуть проведенні змагання "Кубок Бершадщини з армрестлінгу серед чоловіків".

Цього ж дня у місті також відбудеться силовий конкурс "Козацькі розваги" (тяга автомобіля "Газель", вага якого становить 3000 кг(3 тони).

Про це повідомляє інформаційний портал Бершадь.ua.

Вагові категорії для чоловіків: 70 кг, 85 кг, 100 кг, 100+кг, а також боротьба за кубок.

Для участі у змаганнях потрібно мати: паспорт, дозвіл від лікаря та 20 грн. з учасника змагань.

Запрошуються усі бажаючі жителі Бершаді, району та сусідніх районів.

За детальною інформацією телефонуйте за номерами: 0976027630, 0962111574 .