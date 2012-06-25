Бершадські чоловіки зібралися запрягтися в автомобіль
13:15, 25 червня 2012Вінниця
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«Козацькі розваги»
7 липня у Бершаді на стадіоні "Колос", або в спортзалі будуть проведенні змагання "Кубок Бершадщини з армрестлінгу серед чоловіків".
Цього ж дня у місті також відбудеться силовий конкурс "Козацькі розваги" (тяга автомобіля "Газель", вага якого становить 3000 кг(3 тони).
Про це повідомляє інформаційний портал Бершадь.ua.
Вагові категорії для чоловіків: 70 кг, 85 кг, 100 кг, 100+кг, а також боротьба за кубок.
Для участі у змаганнях потрібно мати: паспорт, дозвіл від лікаря та 20 грн. з учасника змагань.
Запрошуються усі бажаючі жителі Бершаді, району та сусідніх районів.
За детальною інформацією телефонуйте за номерами: 0976027630, 0962111574 .
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