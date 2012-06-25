Тігіпко завтра відвідає «прозорий офіс» у Гройсмана

Завтра до Вінниці приїздить Віце-прем’єр-міністр України, Міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

В рамках Сергій Леонідович ознайомитьсяя з роботою центру надання адміністративних послуг "Прозорий офіс" Вінницької міської ради.

Також планується участь соціального віце-прем’єра в «круглому столі», організованому Міжнародною Фінансовою Корпорацією на тему: «Започаткування сталого механізму фінансування ОСББ в Україні»

