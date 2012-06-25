Тігіпко завтра відвідає «прозорий офіс» у Гройсмана
14:45, 25 червня 2012Вінниця
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Та обговорить фінансування ОСББ
Завтра до Вінниці приїздить Віце-прем’єр-міністр України, Міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.
Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.
В рамках Сергій Леонідович ознайомитьсяя з роботою центру надання адміністративних послуг "Прозорий офіс" Вінницької міської ради.
Також планується участь соціального віце-прем’єра в «круглому столі», організованому Міжнародною Фінансовою Корпорацією на тему: «Започаткування сталого механізму фінансування ОСББ в Україні»
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