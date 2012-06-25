Від "доброго життя" 82-річна жінка кинулася в криницю

15:16, 25 червня 2012
Вінниця
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23 червня о 9:38 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №21 міста Липовець  від чергового міліції  надійшло повідомлення про те, що в смт Турбів у приватному домогосподарстві жінка 1930 року народження скоїла самогубство, стрибнувши у криницю, - повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
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Тіло направлено на судово-медичну експертизу міста Вінниця.
 

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