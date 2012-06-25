Вінничани отримують найнижчу зарплату в Україні

Середньомісячна зарплата по Вінницькій області у травні 2012 року склала 2233 гривні. Це найнижча зарплата по Україні. Про це 25 червня повідомив на прес-конференції Володимир Репей, перший заступник начальника Головного управління економіки Вінницької ОДА.

- У нас сільськогосподарський регіон, тому за рахунок селян маємо такі показники, - сказав Володимир Іванович. – У цьому секторі маємо всього 1745 гривень середньої зарплати, що нижче середньообласного показника. Але все не так погано, бо ми обстежили всі сільгосппідприємства, провели аналіз по зарплаті і практично по кожному підприємству за останній рік підвищили її на 21%.

По Україні середня зарплата 3700 грн.

- На Вінниччині високі показники по середній зарплаті дають такі галузі: зв’язок - 3946 грн, фінансова діяльність - 3750 грн, транспорт - 3297, лісове господарство - 2792 грн, промисловість - 2598 грн, державне управління - 2541 грн, сільське господарство – 1745 грн,.

Заборгованість по зарплаті у вінницькій області складає 15.1 млн грн.

– Це борги, які висять роками, - продовжує Володимир Репей. – 7, 6 мільйонів гривень числиться за державними підприємствами спиртової галузі, санаторієм „Хмільник”. Ці та інші підприємства економічно неактивні, їх справи – у суді, майно - у заставі, через це не можемо реалізувати майна, щоб погасити зарплату.