По центру Вінниці ходив чоловік в образі смерті з косою

Біля Вінницької обладержадміністарції пройшов пікет учасників всеукраїнського комітету за збереження християнської спадщини „Покров Богородиці”. Близько 50 молодих людей пройшли центральною вулицею Вінниці.



- Ми їздимо містами України і розказуємо правду про ювенальну юстицію, - говорить голова комітету Олег Глауцяк. – Ми виступаємо проти впровадження тендерної політики і ювенальної юстиції в Україні, щоб не допустити руйнацію українських сімей, а саме через: впровадження Гендерних стандартів в суспільне життя та освіту, що пропагує і узаконює сексуальні збоченя, а також ювенальної юстиції, яка відбирає у батьків та педагогів право на моральне та християнське виховання власних дітей, дає обов'язки батькам та педагогам та необмежені права дітям, що в кінцевому результаті позбавляє батьківських прав. Це кримінальна юстиція щодо неповнолітніх. Ми їздимо усією Україною, побували у всіх райцентрах західної украхни та в Луцьку, Львові. Тернополі, Рівному, Києві, Житомирі.

Комітет співпрацює з київською організацією „Любов проти гомосексуалізму”, їх підтримує відомий громадський діяч Ігор Друзь. Разом з активістами комітету Україною їздять і священики української правовірної Греко-католицької церкви.

- Ми виступаємо проти всякої гидоти, бо під виглядом захисту дітей впроваджується біда, - приєднується до розмови активіст руху Любомир Цимбалюк. - Я почав цікавиться генедерною політикою і побачив, що під гарним гаслами про права дітей впроваджується політика збочення і гомосексуалізму. Дітям насаджується поняття, що сім‘я – це зло, батько це погано. Бо він п‘є і б‘є маму. Ці міфи спрямовані на розвал української сім‘ї.