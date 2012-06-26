Тігіпко привезе до Вінниці керівників областей і великих міст

Офіційно робочий день у Вінницькій міськраді ще й не почався, а Віце-прем′єр-міністр України, Міністр соцполітики України Сергій Тігіпко пішов знайомитися із роботою центру надання адміністративних послуг “Прозорий офіс”.

Тігіпко в супроводі Володимира Гройсмана та Миколи Джиги обійшли чи не всі робочі місця і віце-прем′єр особисто поспілкувався з тутешніми відвідувачами та працівниками.

Судячи з усього, побаченим перейнявся, бо задавав людям чимало запитань, аби пересвідчитись, що йому демонструють не „потьомкінське село”, а реально діючий центр надання адмінпослуг.

Цікавився, чи не доводиться людям чекати в чергах, чи задоволені вони ставленням службовців.

Про свої враження та висновки розповів журналістам.

- Я вважаю, що такий центр - це абсолютно конкретна підтримка для підприємців: людина може прийти, зареєструватися, отримати всі дозволи, мати під рукою, що називається, всі організації, - - Сказав Сергій Леонідович. - Є конкретний час, в який він повинен отримати те, чи інше рішення, і якщо йде про строчка - цим займається мер, цим займаються адміністратори, які розбираються, чому так сталося. Якщо б ми зробили такий центр у кожному місті, як у Вінниці, я вважаю, що це було б дуже добре.

Тігіпко заявив, про намір допомогти доопрацювати програмне забезпечення „Прозорого офісу”, щоб надалі ним могли скористатися всі райони та міста України, які захочуть впровадити такий досвід.

- Деякі моменти не відпрацьовані. Скажімо, щоб до кінця зареєструвати підприємство, людині ще потрібно піти в статистику, в податкову адміністрацію. І для мене не зрозуміло, чому ці структури не можуть делегувати названі функції одній людині, щоб не ганяти підприємця?- сказав Тигіпко. - Я вважаю, що головний сьогодні в країні – роботодавець, людина, яка дає робочі місця і податки. Всі інші повинні біля нього танцювати. Всі інші – це та бюрократія, яка повинна забезпечувати його роботу. Я вважаю, що якраз це буде гарною допомогою підприємцям Вінниці і всієї України.

Сергій Тигіпко вважає, що варто запровадити „прозорі офіси” в усій Україні.



- Ми маємо тут гарну ініціативу, маємо приклад, коли губернатор, мер, обласна рада, міська рада працюють, як одне ціле, працюють в першу чергу на людину, в тому числі – на людину-підприємця.

А перейняти вінницькі новації іншим „заважає тільки інертність, брак ініціативи, і, можливо, небажання вчитися і брати на озброєння гарний досвід”.

- Хоча і на центральному рівні потрібна певна координація дій, - вважає Тигіпко. - Ми домовились, що найближчим часом спробуємо зробити тут семінар за участі заступників голів облдержадміністрацій, які займаються інвестиціями, і (керівників –авт.) великих міст, щоб усі побачили, як це реально працює.

