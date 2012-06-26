Вінницький майстер виграв всеукраїнський шаховий турнір

У Піщанці другий рік поспіль відбувся відкритий всеукраїнський шаховий турнір. Спортсмени змагались 8 турів у швидкі шахи. Кожному на партію надавалося 20 хвилин.

Завдяки гарним призам організаторам вдалось зібрати півсотні шахістів з чотирьох областей: Одеської, Житомирської, Харківської і 8 районів Вінницької.

Перше місце розділили міжнародний майстер Микола Боднар, директор ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету, і кандидат у майстри спорту Афлатун Мамедов (Одеська область), який вже неодноразово успішно виступав на Поділлі. Обидва набрали по 7 очок з 8 можливих, але завдяки кращому додатковому коефіцієнту чемпіоном став представник міста над Бугом. Перше приз серед жінок здобула 11-річна вінничанка Ірина Іщенко, чемпіонка України 2012 року зі швидких шахів.

За словами Миколи Боднара, він намагається потужно виступати у кожному змаганні, адже є директором і водночас тренером шахової школи. І своїми успішними виступами подає гарний приклад юним вихованцям ДЮСШ № 6.