Пелети з Турбова повезуть у Німеччину

Перший великий завод з виробництва пелетів для енергозебрігаючих котлів через місяць відкриють у селищі Турбів Липовецькогго району. Про це на прес-конференції заявив Володимир Репей, перший заступник начальника Головного управління економіки Вінницької облдержадмінстарції.

- Досі у нашій обалсті прцювали лише невеликі приватні виробництва, де виготовяли пелети.- говорить Володимир Іванович. – А потреба у пелетах є. Адже на Вінничині вже 49 об‘єктів соціальної сфери переведені на енерзбергіаючі котли.



26 млн євро інвестиції в проект вкладає компанія «Смарт-холдинг». Завод буде потужністю 150 тисяч тонн у рік. Створиться 120 робочих робочих місць.

- Але активного попиту на пелети у країні немає, тому свою продукцію товариство експортуватиме до Німеччини, - говорить Репей. - Іноземці давно зрозуміли переваги енегозберігаючих технологій над газовими і тепер купують у нас сировину.

Пелети, або як їх ще називають паливні гранули виготовляють з відходів деревини, тирси, лушпиння соняшника, соломи, жмиху. Пресують у гранули білого кольору - для приватних будинків та коричневого кольору для промислових підприємств.

Наразі в області працює 13 підприємств, які виробляють енергозберігаючу техніку та обладнання, а також 20 підприємств з виробництва паливних брикетів, пелет і гранул із сировини місцевого походження, а саме, з деревини та відходів переробки сільськогосподарської продукції.

Проводиться робота щодо подальшого залучення інвесторів для впровадження енергозберігаючих заходів. Зокрема, обласна влада надважливим завданням вважає переведення котелень бюджетних установ на альтернативні види палива, особливо тих, які споживають природний газ.

Торік на виконання програми з енергозбереження в області було виділено 73,7 млн. грн., що дало змогу заощадити 32,3 тис. тонн умовного палива.