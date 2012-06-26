Тігіпко: тарифи на газ найближчим часом не підніматимуть

Тарифи на газ найближчим часом не підніматимуть.

Про це у ході засідання круглого столі «Започаткування сталого механізму фінансування ОСББ в Україні», організованого Міжнародною Фінансовою Корпорацією, заявив віце-прем’єр міністр України Сергій Тігіпко, перебуваючи з робочим візитом у Вінниці.

– Нині ми отримуємо газ за найдорожчою ціною в Європі, – стверджує Сергій Тігіпко. – Підрахувавши реальну вартість газу для населення, ми з’ясували, що вона на 38 % більша за нинішню. Але перекладати цю проблему на плечі українців влада не буде. Поки у державі не сформуються реальні механізми ефергозбереження, не почнуть запроваджуватися енергоефективні програми вирішити цю проблему буде нереально.

Потім Сергій Тігіпко розповів учасникам засідання про львівський приклад запровадження енергоефективних програм, до втілення яких місцева влада залучила 13 банків:

– Банки надають ОСББ, або власникам квартир мікрокредити на три роки. Отримавши кошти, мешканці обладнують індивідуальні теплові пункти у своїх багатоповерхівка. Економія коштів відчувається вже через два роки. Якби на державному рівні нам вдалося відкрити такі кредитні лінії, то тільки тоді можна було б говорити про підняття комунальних тарифів на газ.

У свою чергу міський голова Володимир Гройсман презентував енергоефективні проекти Вінниці, наголосивши, що завдяки співпраці з Швейцарською Конфедерацією «IFC» у місті діє новий напрямок модернізації житлового сектору.

– Досліджуючи механізми енергоефективності, ми виявили, що найбільші втрати теплової енергії відбуваються на етапі споживання – 40–45%, – зауважує Володимир Гройсман. – Аби запровадити енергоефективні технології хоча б на етапі виробництва енергії, де втрачається 4–5 %, слід витратити 1,8 мільярда гривень і це при тому, що міський бюджет складається з 1,2 мільярдів гривень. Тобто самотужки провести модернізацію усього «ланцюжка» – виробництва, транспортування та споживання – не під силу місцевим громадам. До реалізації цього проекту слід залучати державу, органи самоврядування на місцях, мешканців.