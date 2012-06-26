Татусяк обговорив з молдавананми спрощений перетин кордону

Проект з покращення перетину кордону для громадян та підприємців між Україною та Молдовою започаткував Єврорегіон "Дністер" спільно із Місією ЄС з прикордонної допомоги цим двом країнам.

Про співпрацю у цьому напрямку йшла мова у вівторок на першому засіданні по створенню проекту за участі голови Єврорегіону Сергія Татусяка та представника EUBAМ Жана Ван Акера.

"Пріорітетами є два питання: спрощення процедури перетину кордону та створення комфортних умов і для підприємців, і для простих людей. Наразі у Молдові у місті Сороки проходить дводенний форум щодо цих питань, де беруть участь представники бізнес-кіл, прикордонних служб обох країн. По завершенні заходу буде вироблено план дій", - відзначив про хід проекту голова Єврорегіону Сергій Татусяк.

Він також додав, що до проекту планується активно залучати інститути громадянського суспільства та широко інформувати громадськість про заходи проекту.

На думку представника EUBAМ Жана Ван Акера, з боку митної служби вже зроблено чимало.

"Говорячи про процес поліпшення перетину кордону ми маємо на увазі низку кроків. Спочатку слід визначити "гарячі точки" для нашої участі у проекті, а згодом переглянути роботу митних служб щодо можливостей виконання очікувань громадянського суспільства", - підкреслив представник Місії ЄС.

Свої пропозиції на зустрічі також висловили представники Державної митної та прикордонної служб України та Молдови, підприємці, громадські діячі. Очікується, що перші результати проекту мають бути досягнуті до кінця жовнтя 2012 року.