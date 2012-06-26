Дітей на пляжі вчили рятувати один одного

У Вінниці на пляжі "Хімік", одному з трьох паспортизованих пляжів, рятувальники проводили навчання для дітей як поводитись на воді.

- Унікальність цих навчань в тому, що до заходу долучаються діти, яких будуть вчити теж діти, тобто представники молодіжного об'єднання дружина юних пожежників, яка називається "Н2О", - зазначила представник прес-служби МНС Ірина Курінна.

Дітям розповідали про правила поведінки на водоймі. Також рятувальники показали, як рятувати потопаючого за домогою підручних засобів, як правильно кидати рятувальний круг і кінець Александрова, після чого маленьким громадянам дали можливість відчути себе справжнім рятувальником - кинути рятівне коло одному з учасників ДЮП, який, за легендою, виступив в ролі потопаючого.

- Надалі планується проведення ряду таких тренінгів по всій Вінницькій області, - зазначив начальник Центру пропаганди УМНС України у Вінницькій області Олександр Кутовий.

З початку року у Вінницькій області сталося 32 надзвичайних події на водних об'єктах, під час яких загинули 23 людини, у тому числі семеро дітей.