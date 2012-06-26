Шукають бажаючих отримати від 2 до 10 тисяч гривень

В департаменті житлового господарства Вінницької міської ради триває прийом заявок на участь у конкурсі «Житловий комплекс зразкового утримання - 2012». Усі представники будинків або ОСББ можуть отримати грошову винагороду у розмірі від 2 до 10 тисяч гривень.

Конкурс на визначення кращої багатоповерхівки, під’їзду та прибудинкової території проводиться у обласному центрі вже четвертий рік. Взяти участь у конкурсі може будь-яка житлово-експлуатаційна організація або організація співвласників багатоповерхових будинків, які забезпечують утримання будинків. Єдине обмеження стосовно учасників – переможці вже традиційного конкурсу «Житловий комплекс зразкового утримання» 2009-2011 років не можуть повторно брати участь у конкурсі, навіть якщо подаватимуть заявку на іншу номінацію.

Як і у попередні роки, у конкурсі залишиться чотири номінації: «Будинок зразкового утримання, забудови до 1985 року», «Будинок зразкового утримання, забудови від 1986 року», «Під'їзд зразкового утримання» «Найкраща прибудинкова територія». Призовий фонд перших двох номінацій складає за перше місце 10 тисяч гривень, за друге - 7 тисяч гривень і за третє - 4 тисячі гривень. У двох інших номінаціях відповідно 6, 4 та 2 тисячі гривень.

За умовами конкурсу усі бажаючі до 30 серпня 2012 року повинні надати заявки на участь у вигляді довідкових матеріалів до департаменту житлового господарства Вінницької міської ради (вул. Соборна, 59; кабінет №502; тел.59-52-19).

Інформація повинна містити назву номінації, на яку претендує учасник; адресу будинку та рік прийняття його в експлуатацію; кількість житлових та нежитлових приміщень; інформацію про заявника із зазначенням контактних даних (ПІБ, поштова адреса, телефон). Також до переліку документів слід додати мінімум 10 фотографій. Після цього представники департаменту житлового господарства Вінницької міської ради перевіряють на відповідність подані заявки, а далі у період з 20 по 30 жовтня конкурсна комісія визначається з переможцями.