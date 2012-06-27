В парашутно-десантному таборі "конкурс" 10 чоловік на місце

У Погребищенському районі створено перший в Україні літній табір Першої православної парашутно-десантної школи імені цесаревича Олексія, - повідомляє «Місто».

Організатор і керівник табору - настоятель православного храму Успіння Божої матері Віктор Хоменко. Тут, у таборі, молодь житиме у наметах і щодня вивчатиме духовні істини, закон Божий і військові науки. Дві зміни у таборі будуть безкоштовними.

Поблизу хутора Філютки, де й розміщується табір, спеціально облаштували територію: засіяли газоном центральну частину, побудували душові, кухню, підібрали військову техніку: БРДМ-2, БТР-60, ГАЗ-66, АН-2. Однак головною умовою для такого відпочинку, наголошує отець Віктор, є самостійність і бажання навчатись у дітей. Наймолодшому "бійцю" - 10 років. Є серед них і дівчата.

- Для дівчат ніяких пільг не буде, адже немає значення, хто захищає Вітчизну: дівчина чи хлопець, - пояснює отець Віктор Хоменко. - Набираючи на першу зміну, з кожною молодою людиною і батьками я провів співбесіду, отримав письмову згоду на табірну зміну. Зараз вже маємо 10 бажаючих на одне місце.

Стрибки з парашутом у таборі організатори обіцяють двічі на тиждень - так, щоб кожна дитина стрибнула по 3-5 разів. Загалом перебування у таборі є безоплатним.