У Ситківцях орендарю 633 тис. грн. плати за землю просто «пробачили»

Фінансові порушення на суму понад 740 тис. грн. виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії Ситковецької селищної ради.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Контрольний захід охопив період із лютого 2009 до березня 2012 рр.

Зокрема, впродовж зазначеного часу один із суб’єктів господарювання, всупереч укладеному договору, не сплачував орендну плату за користування земельною ділянкою. Як наслідок, до бюджетів різних рівнів не надійшло більш як 633 тис. грн. доходів.

Окрім того, у серпні й травні 2011 року селищна рада не за цільовим призначенням використала більш як 70 тис. грн.

За недотримання вимог чинного законодавства п’ять посадових осіб Ситковецької селищної ради притягнуто до адміністративної відповідальності, а про результати ревізії проінформовано правоохоронні органи.