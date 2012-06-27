Красносільські селяни живуть на звалищі гнилих буряків

Мешканці села Красносілка Бершадського району потерпають від влаштованого місцевим цукрозаводом поблизу їхніх домівок звалища гнилих буряків.

Обурені селяни написали колективне звернення до голови Вінницької ОДА Миколи Джиги, котре опублікувала газета «33 канал», в якому просять посприяти у вирішенні їхньої проблеми.

«На кагатному полі Красносільського цукрового заводу з серпня 2011 року зберігаються 20 000 тонн відходів цукрового буряку (адреса Красносільського цукрового заводу — Бершадський район Вінницької області, с. Красносілка, вул. Заводська, 12), - пишуть селянию. - Із квітня 2012 року директор ТОВ «Красносільський цукровий завод» Скуз Віктор Валерійович та виконуючий обов'язки директора ПП «Санте» арбітражний керуючий Северин Сергій Леонідович дали розпорядження вивозити ці відходи з території цукрового заводу задля їх подальшого захоронення прямо на вулицях Миру, Надбужна та Вокзальна».

Як йдеться у зверненні, мешканці села вважають, що «дозволів на видалення відходів у директора ТОВ «Красносільський цукровий завод» Скуза В. В. та виконуючого обов'язки директора ПП «Санте» арбітражного керуючого Северина С. Л. немає, до органів місцевого самоврядування за визначенням місця для видалення відходів вони не зверталися. З державною санітарно-епідеміологічною службою України видалення відходів ними також погоджено не було».

Красносільчани кажуть, що через грунт продукти гниття цукрового буряку про-сочуються до підземних вод, і побоюються, що внаслідок цього колодязі, що використовуються жителями селища для забору питної води, можуть стати непридат-ними для використання.

Люди пишуть, що «в умовах аномально жаркого літа в селі стоїть нестерпний сморід, оскільки відходи всупереч усім нормам екологічного законодавства виси¬пають просто неподалік житлових будинків та присипають тонким шаром землі».

Турбуючись за своє здоров'я та здоров'я своїх дітей, люди почали бити на сполох. Мешканці села власними силами намагаються перекрити дорогу, що веде до місця, яке вже забруднене, задля недопущення утворення мегазвалища отруйних речовин біля своїх будинків. Іншими словами, мешканці села, прокинувшись вранці, з'ясували, що вони вже живуть на звалищі гниючих буряків.

Селяни просять Миколу Джигу «вжити заходів щодо зупинення екологічної катастрофи в с. Красносілці; не допустити подальшого забруднення земель та підземних вод на території с. Красносілки.

Зобов'язати Скуза В. В. та Северина С. Л дотримуватись вимог екологічного законодавства».