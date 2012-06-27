"Нива" розійшлась миром з молдовським “Ністру”

Вінницький професійний футбольний клуб “Нива” розпочав підготовку до нового сезону. Першим спаринг-партнером нашої команди став молдовський "Ністру" (Атаки). Ця команда нині посідає 8-е місце у національному чемпіонаті Молдови.

Матч з “Ністру” відбувся 26 червня на Центральному міському стадіоні міста над Бугом. Склад «Ниви» був експериментальним, адже через складний фінансовий стан команду покинули кілька провідних гравців, і це ще не межа.

За словами спортивного директора ПФК "Нива" Олександра Гайдаржі, Волков, Бідний і Хаблов вже точно покинули нашу команду.

Проте, зараз на перегляді у Вінниці перебувають кілька потенційних новачків. Один з них і відзначився у матчі з “Ністру”. На 40-й хвилині Ягмурян зрівняв рахунок (гості відзначились за 2 хвилини до цього), добивши м’яча у сітку після того, як його відбив перед собою голкіпер. У другому таймі перевагою володіла “Нива”, але вирвати перемогу їй так і не вдалося. Отже, 1:1.

За словами Олександра Гайдаржі, у подальших планах "Ниви" – товариські ігри з командами Білої Церкви, Хмельницького і молдовським "Шерифом".