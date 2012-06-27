Третину всіх податків сплачують підприємства харчової галузі

За п‘ять місяців 2012 року до бюджетів усіх рівнів мобілізовано майже на 141 мільйон гривень більше, ніж у січні-травні минулого року.

Про це повідомив відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

В галузевому розрізі найбільші суми податків - понад третину - надійшли від підприємств промисловості. Із них майже 76% - від підприємств харчової галузі.

Питома вага надходжень від підприємств, що займаються виробництвом електроенергії, газу та води склала 12,6%, торгівлі – 8,1%, транспорту та зв’язку – 5,5%, операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям – 4%, будівництва – 3,7%.