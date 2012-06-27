Фонду молодіжного будівництва заборонили нав’язували страхувальників
Антимонопольний комітет України рекомендував Державній спеціалізованій фінансовій установі "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" та її Вінницькому регіональному управлінню припинити дії, які можуть містити ознаки порушення конкурентного законодавства.
Про це з посиланням на прес-службу АМКУ повідомляє УНН .
Зокрема, Фонд повинен скасувати наказ від 09.10.2009 № 161/9 "Щодо результатів конкурсу" в частині визначення лише чотирьох страхових компанії, з яких у Вінницькій області здійснює діяльність тільки одна, для проведення страхування майна, що є предметом іпотеки, за яке сплачують позичальники Фонду.
У свою чергу, Вінницьке регіональне управління Фонду, на вимогу Комітету, має ініціювати внесення змін до кредитних угод з позичальниками. Це стосується приведення зобов’язань позичальників зі страхування майна у відповідність до вимог законодавства з метою забезпечення права вибору надавача послуги страхування майна.
Про результати розгляду рекомендацій Фонд та його регіональне управління мають повідомити Комітет у десятиденний термін з дня їх отримання.