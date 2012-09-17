У Вінниці грали в футбол старими «запорожцями»

Футбольний матч на раритетних запорожцях влаштували автолюбителі Вінниці, - повідомляє ICTV.

Екстремали таки чином провели в минуле одну з най витриваліших машин радянського автопрому.

Спортсмени-автомобілісти кажуть, що «запорожець» був незамінним, бо міг спокійнісінько подолати найскладніші відрізки доріг. А для гри в футбол його обрали через мініатюрність. Саме це авто може робити на полі з м’ячем надзвичайні речі.

У цьому футболі все, як у звичайному. Але замість 11 спортсменів на полі 6 «запорожців» з екстремалами на борту.

Олексій Вожинський, організатор матчу, каже, що автофутбол, - це їхній відпочинок і спосіб себе проявити.

- Це сьогодні ми на запорожцях ганяємо, а завтра, може, на «Майбахах» будемо, - жартує чоловік.

Два тайми по 15 хвили, м’яч у кілька разів більший за звичайний та оборона воріт, - такі нескладні правила авто футболу. Але в цій грі найважливіше розробити власну стратегію і почуватись єдиним цілим з машиною.

«Запорожців» автомобілісти не шкодували. Зелена і червона команди прагнули забити якомога більше голів у ворота суперника. Тим більше, що для більшості спортсменів «Запорожець» - вже минула епоха. Втім, його витривалість таки заслуговує на повагу. Це демонстрували не тільки водій, а й глядачі, які штовхали та перевертали машини догори-дригом. А наприкінці шоу учасники влаштували справжню автодуель.

Наступного року футбольний матч вінницькі спортсмени планують влаштувати вже з представниками інших регіонів, а ганятимуть м’яча на «Жигулях» та «Москвичах»