Через конфлікт дільницю відкрили з півгодинною затримкою
12:08, 28 жовтня 2012Вінниця
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Лише о 8.35 годині відкрили двері дільниці № 051507, яка розташована у школі №18 у місті Вінниці.
Про це повідомив голова комітету виборців України у Вінницькій області Владислав Телень.
- Це трапилось через внутрішній конфлікт, - говорить Владислав Телень. - Одна партія ніяк не могла визначитись з особою голови комісії і за чотири дні там помілянось 4 голови. Один з них тільки отримав списки і печатку, як йому повідомляють, що він не є головою. Через цю плутанину дільниця не була готова до початку виборів
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