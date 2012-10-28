Через конфлікт дільницю відкрили з півгодинною затримкою

Лише о 8.35 годині відкрили двері дільниці № 051507, яка розташована у школі №18 у місті Вінниці.

Про це повідомив голова комітету виборців України у Вінницькій області Владислав Телень.

- Це трапилось через внутрішній конфлікт, - говорить Владислав Телень. - Одна партія ніяк не могла визначитись з особою голови комісії і за чотири дні там помілянось 4 голови. Один з них тільки отримав списки і печатку, як йому повідомляють, що він не є головою. Через цю плутанину дільниця не була готова до початку виборів