До кінця року бюджетникам області обіцяють платити без збоїв

7 листопада 2012 року відбулося засідання колегії Головного фінансового управління Вінницької облдержадміністрації, на якому розглядалося питання підсумків виконання місцевих бюджетів області за 9 місяців 2012 року та завдання по забезпеченню їх виконання у 2012 році.

Як повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА, на колегії зазначалось, що очікується перевиконання зведеного бюджету області по доходах, і як наслідок, забезпечення виплати зарплат працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, оплати спожитих енергоносіїв.

Простроченої заборгованості по вказаних видатках на кінець року не очікується.