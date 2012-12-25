У Ямполі закрили державний кордон між Україною і Молдовою

У зв'язку з погодними умовами періодично припиняється робота пунктів пропуску через державний кордон для поромного та річкового сполучення в Ямпільському районі Вінницької області.

Про це повідомляє прес-служба Могилів-Подільського прикордонного загону.

Найближчі функціонуючі автомобільні пукти пропуску через державний кордон: міждержавний «Велика Кісниця-Хрушка», міжнародні «Болган-Хрустова» та «Могилів-Подільський-Отач».

У разі повного призупинення роботи вищезазначених пунктів пропуску, жителі Ямпільского (Україна) та Сорокського (Республіка Молдова) прикордонних районів матимуть змогу перетинати державний кордон в спрощеному порядку в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський», про що буде повідомлено місцеві органи самоврядування.