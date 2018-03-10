Доба в АТО: бойовики тричі порушили безстрокове "перемир'я", є втрати

Загинув один український військовий, ще одного бійця поранено.

Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню в районі АТО здійснивши три обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

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"На Луганському напрямку ворог вів вогонь зі стрілецької зброї по наших опорних пунктах поблизу Станиці Луганської. На Донецькому напрямку загарбники двічі застосовували стрілецьку зброю. Зокрема, агресор обстріляв укріплення українських захисників в районах населених пунктів Авдіївка та Водяне", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув один український військовий. Ще одного бійця поранено, його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) 2 березня оголосила про повне та безстрокове припинення вогню, починаючи з 5 березня. Однак бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО на Донбасі.