Сьогодні у Львові поховають загиблого на Донбасі військового Михайла Шозду
13:25, 19 квітня 2018Війна
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Поховають нового Героя України на полі почесних поховань № 76 на Личаківському цвинтарі.
Ілюстративне фото
У п'ятницю, 20 квітня, у Львові поховають військового Михайла Шозду, загиблого під Торецьком.
Про це повідомляє прес-служба ЛМР.
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Тіло чоловіка привезуть вночі, 20 квітня. Чин похорону відбудеться у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла Львівської архиєпархії УГКЦ. Поховають нового Героя України на полі почесних поховань № 76 на Личаківському цвинтарі.
В зоні АТО, 17 квітня 2018, поблизу м. Торецька (Донецька обл.), Загинув старший сержант 24-ї окремої механізованої бригади Михайло Шозда, мешканець Львова.
Михайло Шозда, народився 4 квітня 1968 року. Закінчив СШ №27, потім навчався у НУ «Львівська політехніка». Військову службу проходив у Чехії, в артилерійських військах. Закінчив службу у званні старший сержант.
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