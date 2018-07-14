Україна почала ідеологічну деокупацію Донбасу - генерал

У ЗСУ є обладнання, здатне глушити ТБ з боку тимчасово окупованих територій.

Заступник начальника Генштабу ЗСУ і командир Об'єднаного оперативного штабу, який діє на Донбасі, Сергій Наєв заявив про початок "ідеологічної деокупації Донбасу".

Про це повідомляє львівська газета "Високий замок".

За словами Наєва, у розпорядженні ЗСУ є обладнання, яке здатне глушити телебачення з боку тимчасово окупованих територій. Також Наєв спілкується з керівниками місцевих ЗМІ, в тому числі і тими, що знаходяться на територіях самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

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"Найкращий спосіб впливати на свідомість місцевого населення - це демонструвати ефективну роботу влади, щоб люди бачили, що життя покращується, щоб могли порівняти", - зазначив він.

Раніше Наєв заявив, що президент Росії Володимир Путін розпочав конфлікт на Донбасі, оскільки йому вигідно шантажувати нашу країну за придністровським сценарієм.

"Йому вигідно шантажувати Україну за придністровським сценарієм. Саме для цього він і почав конфлікт на сході", - сказав він.